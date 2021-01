Santos envió una queja formal a Conmebol por el VAR contra Boca

La bronca del “Pexie” es por el supuesto penal, no sancionado, de Carlos Izquierdoz sobre Marinho en el segundo tiempo. El club anunció el mismo miércoles por la noche que iba a elevar una queja, y este jueves envió el escrito dirigido hacia el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Entre los argumentos del equipo brasileño resultó por demás llamativo que tomó como uno de los fundamentos una publicación del diario deportivo Olé, que afirmó que Roberto Tobar, juez del encuentro, debió haber cobrado penal.

"La pregunta principal del Club es entender por qué el árbitro del partido no utilizó el sistema VAR. Una vez más asistimos a un episodio que no se corresponde con las recientes mejoras, inversiones y pilares de desarrollo de la Conmebol en los últimos dos años”, dice el comunicado de Santos en el cual se informa sobre la carta enviada a Conmebol.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SANTOS

"Santos FC acusa a Conmebol por no usar VAR

El presidente del Santos FC, Andrés Rueda, envió este jueves (07) una carta al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y al responsable del Comité de Arbitraje de la organización, Wilson Seneme, solicitando acción sobre lo ocurrido en el partido ante Boca Juniors, en La Bombonera, por la primera semifinal de la Libertadores.

La pregunta principal del Club es entender por qué el árbitro del partido no utilizó el sistema VAR. “Una vez más asistimos a un episodio que no se corresponde con las recientes mejoras, inversiones y pilares de desarrollo de la Conmebol en los últimos dos años”, apunta, citando incluso al diario argentino Olé, que reconoció la sanción.

“Solicitamos que esto ya no ocurra. Son dos clubes muy grandes, dos de los equipos más grandes del mundo, y eso se interpone en el camino del espectáculo. Queremos que las tecnologías se utilicen bien y que todos sean tratados por igual”, dijo.

CBF Y FPF

También se enviaron cartas oficiales a los presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, y de la Federación de Fútbol de São Paulo, Reinaldo Carneiro Bastos, solicitando apoyo y medidas enérgicas ante lo sucedido.

Rueda argumentó que no solo el Santos FC, sino otros clubes brasileños ya han vivido situaciones similares en competencias organizadas por la Conmebol. "Está pasando con muchos clubes y pedimos que esto no pase más y, sobre todo, que los hechos no queden impunes”, dijo.

"Reiteramos nuestra confianza en la adopción de las medidas oportunas, buscando siempre el espíritu del Juego Limpio y la profesionalidad en las competencias que organiza la entidad", finalizó."