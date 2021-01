Gimnasia perdió con Atlético Tucumán

El gol del lateral derecho Marcelo Ortiz a los 17 minutos del segundo tiempo resultó lapidario para las aspiraciones del "Lobo", que partió desde el minuto uno del encuentro convencido de que era la victoria el único resultado posible para mantener la esperanza ante un Atlético Tucumán en el que solamente sobresalía el hecho de ser el último en el club de su director técnico, Ricardo Zielinski.

Resumen de Gimnasia LP vs Atl. Tucumán (0-1) | Fecha 5 Grupo B - Fase Campeón Copa Diego Maradona

SÍNTESIS

Gimnasia: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla, Matías García, Eric Ramírez y Brahian Alemán; Nicolás Contín. DD.TT: Leandro Martini-Mariano Messera.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Franco Mussis y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el segundo tiempo: 17m. Marcelo Ortiz (AT).

Amonestados: Alemán, Broun, Matías García, Mellusso, Weingandt y Mancilla (G). Carrera, Mussis y Erbes (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Guillermo Ortiz por Osores (AT), Guillermo Acosta por Alustiza (AT) y Ramiro Ruiz Rodríguez por Lotti (AT), 22m.Lucas Barrios por Contín (G), José Paradela por Mancilla (G) y Matías Pérez García por Alemán (G), 35m. Leonardo Heredia por Carrera (AT), Matías Miranda por Matías García (G) y Johan Carbonero por Guiffrey (G) y 42m. Kevin Isa Luna por Mussis (G).

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Árbitro: Patricio Loustau.