Murio el papá de Juan Martín Del Potro

El tenista tandilense se encontraba en el país en el momento que le comunicaron del deceso de su padre. El cuadro clínico de Daniel Del Potro no era bueno, ya que tenía problemas coronarios y sufría además fallas en el funcionamiento de sus riñones.

El padre de la Torre tenía un rol en la estructura de respaldo del tenista: tenía injerencia en las negociaciones comerciales y contractuales de su hijo, además de administrar las inversiones y los campos de la familia en Tandil. Sin dudas, este fue un duro golpe para Delpo que no venía pasando un buen presente en lo anímico, debido a que seguía luchando en su rehabilitación para poder volver a jugar al tenis.

En una entrevista brindada a ESPN, meses atrás, el tenista había confesado que uno de sus incentivos para volver a competir eran sus padre: "Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá, y decirle cuando esté: 'Roger, saluda a mi viejo'. Es algo que me motiva".