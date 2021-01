Racing: "Buscaremos entrenadores que no estén trabajando"

"Vamos a buscar técnicos que, en lo posible, no estén trabajando para no sacarle el entrenador a ningún club", indicó el presidente de Racing durante una entrevista con La Red. El directivo, de 74 años, agregó que el próximo entrenador debe estar "convencido" de dirigir a la "Academia" y agregó que no van a "entrar en puja" con otra institución del fútbol argentino.

"Falta todavía, pero buscaremos técnicos sin trabajo", subrayó y agregó: "El DT que venga a Racing tiene que estar convencido y no vamos a entrar en puja con ningún club. Si el técnico tiene algún tipo de duda, ni nos vamos a reunir seguramente".

"En estos momentos es una manera de privilegiar a los clubes que están más ordenados", argumentó la mayor autoridad de Racing respecto a la decisión que deberá tomar el próximo DT al elegir un club por encima de otro.

Además, el dirigente "albiceleste" hizo referencia a Rubén "Mago" Capria, quien este lunes fue presentado como nuevo manager de Racing: "Es la persona que nos va a orientar con lo referido al fútbol profesional. Hay que darle la derecha a él".

Justamente Blanco y Capria mantuvieron este lunes una primera reunión con el entrenador Pablo Lavallén, aunque el preferido del "Mago" para hacerse cargo del reemplazo de Sebastián Beccacece es Juan Antonio Pizzi.