San Lorenzo: Nacho Piatti aseguró que los Romero ofrecían plata a sus compañeros por partido ganado

“Ya no estoy más en San Lorenzo. No rescindí. Me echaron”, inició PIatti en F90 sorprendiendo a todo el staff del programa del Pollo Vignolo.

"ME ECHARON DE SAN LORENZO" ¡Bomba de Nacho Piatti en #ESPNF90!

"Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren un jugador. Entonces lo llamo a Marcelo (Tinelli) y le digo me parece que está pasando algo raro acá, algo grave, creo que tenés que aparecer y me dice "No, fijate Nacho, le van a pedir disculpas", contó el jugador exponiendo también la postura pasiva de Tinelli y la conducción sanlorencista ante la actitud de los jugadores paraguayos.

Después de protagonizar situaciones polémicas, Piatti contó el modo en que los Romero trataron de arreglar la situación: “No me acuerdo antes de qué partido vinieron y dijeron ‘si ganamos le damos 15 mil pesos a cada uno’. Yo los mira pensando ‘quiénes son ustedes’. Terminó el partido y yo los voy a felicitar porque jugaron bien, y me quieren dar los 15 mil pesos. ‘No, yo no quiero 15 mil pesos’, les respondí”.