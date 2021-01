Brasil: murió por coronavirus un presentador de TV que negaba la pandemia y no usaba mascarilla

El presentador de 49 años, hace menos de un mes había criticado duramente al alcalde de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, por recomendar a los ciudadanos que no fuesen a visitar a sus familiares durante las reuniones navideñas, y manifestó: “Visitaré a mi padre y visitaré mi madre. No voy a matarlos. Eso que dice usted me parece una falta de respeto. Deje a mi familia en paz. Defenderé a mis padres y a mi país”.

Tan solo cinco días después de estas palabras, el presentador comenzó a notar los síntomas de una enfermedad. Los compañeros de Gusman aseguraban que el presentador confiaba en su recuperación ya que estaba siendo tratado con hidroxicloroquina, según publicó el diario El País.

A pesar de haber pasado la enfermedad en casa, el 4 de enero comenzó a empeorar y fue entonces cuando ingresó en terapia intensiva en un hospital de Belo Horizonte en estado grave. Poco días después se conoció su fallecimiento.

Gusman era ferviente seguidor de Jair Bolsonaro y siempre mostró una postura negacionista frente a la pandemia. Según publica El País durante “el mes de junio afirmó en el programa Alterosa Alerta que no aceptaría que le tomasen la temperatura en la puerta de los supermercados y establecimientos comerciales, alegando que un estudio habría determinado que los termómetros infrarrojos dañarían el cerebro”.

Al poco tiempo se confirmó que el estudio del que hablaba Gusman se trataba de una “fake news” que circulaba por WhatsApp, e incluso fue denunciada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.