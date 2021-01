Importante astrónomo asegura que un asteroide con forma de "cigarrillo" es señal de vida extraterrestre

Esto lo explica en su libro "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" donde sostiene que: “nuestro sistema solar fue visitado recientemente por tecnología alienígena avanzada procedente de una estrella distante”.

En cuanto al argumento de su libro indicó que es: “Un viaje alucinante a través de los confines de la ciencia, el espacio-tiempo y la imaginación humana, Extraterrestrial desafía a los lectores a apuntar a las estrellas y a pensar críticamente sobre lo que hay ahí fuera, sin importar lo extraño que parezca”.

Todo comenzó en el año 2017, cuando el académico señaló que ese extraño objeto no podía ser asteroide y comenzó a trabajar en su hipótesis de que se trataba de un elemento alienígena que derivó en este libro sobre la existencia de vida extraterrestre.