Dramático relato de una de las víctimas del golpe comando en el country de Guernica: "Me arruinaron"

"Estábamos durmiendo y escuchamos un golpe, lo primero que atiné fue a cerrar la puerta de mi pieza con llave y a sostenerla. Estuve aguantando más de 10 minutos mientras me golpeaban con barreta y con patadas; cuando abrieron lo primero que hicieron fue pegarme con el revólver en la cabeza como tres o cuatro culatazos", relató a C5N, Fabián Villarreal, dueño de una de las casas.

robo guernica country vecino

La víctima, quien terminó con su cabeza vendada, aseguró que lo tiraron al piso y le pegaron "patadas" mientras le pedían dinero hasta que lo levantaron y lo ataron con precintos junto a su hijo de 5 años, su esposa y su suegra.

"Estuvieron como cuatro horas en el barrio, comieron en mi casa. Iban y venían con la camioneta llevando cosas como si fuese el barrio de ellos", precisó.

Fabián aseguró que los ladrones entraron a cinco casas, amenazaron a los propietarios y robaron dinero y objetos de valor, para finalmente escapar en tres camionetas también robadas a sus víctimas. "A mi me dejaron sin nada, se llevaron la ropa, zapatillas y la ropa del nene mas chiquito también", contó.

Tras el asalto, Fabián reveló que en el barrio no quedó nadie. "Mi familia no quieren venir más. Me arruinaron, hace dos días que no duermo. Era el paraíso esto y hoy es un infierno", aseguró.

"Hace tres años vivíamos acá, empezamos a construir hace cinco años con mucho esfuerzo y en 40 minutos se me llevaron la vida", dijo.

Luego de realizar la denuncia, personal del Comando de Patrullas de Presidente Perón comenzó un operativo cerrojo en los accesos al country para dar con los delincuentes, con resultado negativo.

En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón, caratuló al expediente como "robo" y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para la identificación de los asaltantes