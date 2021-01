Violencia de género: detuvieron en Brasil al golfista Pato Cabrera

Cabrera, de 50 años, fue detenido a raíz del pedido de captura internacional que pasaba sobre él desde agosto del año pasado, cuando viajó a Miami para un torneo de golf sin pedir la debida autorización ante la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Córdoba.

El golfista debe enfrentar un juicio de 2 causas acumuladas por violencia de género en contra de su ex pareja Cecilia Torres Mana, por los delitos de "lesiones leves calificadas y amenazas", de 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" de 2018.

Una vez instalado afuera del país Cabrera habría llamado a Torres Mana, según se cree, desde Estados Unidos, para proferir más amenazas: "Te voy a cagar matando. Me voy a tomar un jet, te voy a cagar matando y me cago en todos los jueces", le habría espetado a una de sus ex esposas, según consignó el sitio local Cba24n.

Tras semejante mensaje la mujer presentó una denuncia en la Fiscalía de Violencia Familiar Nº 3, a cargo del fiscal Cristian Griffi.

El golfista tendrá que ser extraditado desde Brasil para comparecer ante la justicia de Córdoba.