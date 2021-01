Snacks saludables: 2 recetas fáciles de preparar

La hiperproductividad y las largas rutinas laborales diarias han convertido a la alimentación en algo clave para afrontar cada jornada, por lo que los alimentos "on the go" se volvió casi una regla. Eso hizo que el imaginario colectivo dejara de relacionar la palabra snack solo con un paquete de papas fritas, para empezar a vincularla con propuestas más “saludables”.