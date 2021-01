La ex de Pato Cabrera denunció amenazas: "Dijo que si iba preso yo volvía en un cajón"

"En varias ocasiones él me supo decir que si iba preso yo volvía en un cajón, así que por ese lado tengo muchísimo miedo", expresó Torres Mana en el programa "Arriba Córdoba".

Además de contar cómo vivió la detención de su ex marido, a quien acusó por violencia de género, lesiones y amenazas, Torres Mana aseguró que "la gente con la que se movía" Cabrera "no era para nada buena", y que ahora teme por la integridad de su familia.

"Es increíble ver lo que está sucediendo. Todo este tiempo él se manejaba en vuelos privados, por lo tanto yo tenía terror a que vuelva", señaló la mujer, quien vive en Córdoba, para quien "parecía que nunca iba a suceder que pudieran pararlo".

De hecho, el mayor temor de Torres Mana era que Cabrera pudiese volver a Córdoba desde el exterior sin que lo interceptaran. El golfista habría estado varios meses en Estados Unidos tras salir del país sin informarle a la justicia (cosa que debía hacer porque enfrenta una causa), pero fue detenido este jueves en Río de Janeiro.

"Por más que iba a denunciar él seguía libre, haciendo su vida, no dejando en paz a sus víctimas", reveló Tores Mana, que denunció a Cabrera por "los golpes y amenazas reiteradas".

"También me quitó un celular, porque controlaba todo", explicó la mujer en el programa de Córdoba.

"No soy la primera persona a la que le pasa. Hay que pararlo y que nos deje en paz. Él se cree que vos sos de él toda la vida y que tenés que aguantar los golpes y humillaciones constantes", sintetizó.

La primera ex mujer de Cabrera, Silvia Rivadero, lo denunció ante la justicia de Córdoba por amenazas después de que el golfista la llamara para decir: "Te voy a cagar matando. Me voy a tomar un jet, te voy a cagar matando y me cago en todos los jueces".