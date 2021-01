Murió el periodista Miguel D'Alascio, compañero de Bilardo en radio

Además, fue productor de varios ciclos en otras radios y creador del ciclo Fútbol Viejo Nomás. El programa La Hora de Bilardo comenzó en 1991 en radio Nacional y luego pasó a la Red, hasta que el Doctor no pudo continuar por sus problemas de salud. En ese ciclo, no sólo se hablaba de fútbol, sino que se desarrollaban varias anécdotas. Y Bilardo no lo abandonó ni cuando dirigió a Boca y Estudiantes.

Me acabo de enterar de la muerte de Miguel Dalascio, fuimos compañeros en aquellos primeros años de @radiolared, gran productor y una voz inconfundible en estudios centrales. La profesión nos alejó pero el recuerdo es imborrable. QEPD — Emiliano Pinsón (@emipinsonok) January 15, 2021

Triste noticia muy triste fallecio Miguel D'alascio, compañero,colega y uno de los creadores de @fvnomas — Feno Tartaglia (@fenotartaglia) January 15, 2021