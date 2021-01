Jorge Ángel Heras, el enfermero de TikTok: "Los casos siguen aumentando mucho y ya no sabemos que hacer"

Enfermero español

"Aquí en Madrid los casos siguen aumentando mucho y ya no sabemos que hacer, ayer ya nos pusieron la vacuna, a mí me la pusieron, y eso me da esperanza. A eso hay que sumarle una nevada histórica, la gente salió a la nieve y no sabemos si esto va a ser mejor o peor. Nuestra única esperanza es la vacuna", contó Heras.

El número de personas afectadas en España por covid-19 asciende a 2.252.164 desde el comienzo de la pandemia y la cifra total de fallecidos se sitúa en las 53.314 personas. Este viernes reportaron la jornada con más contagios diarios: 40.197 nuevos casos.

Heras describe la caótica situacón: "Las camas UTI se están llenando de nuevo, los test salen muchos positivos, las áreas de Covid-19 está casi llenas. Esta tercera o cuarta ola demuestra que la gente mucho no aprendió. Espero que no volvamos a repetir lo de marzo. En verano nos relajamos y en diciembre comenzaron a subir los casos, ahora se juntaron para las fiestas y ahora estamos viendo familias enteras contagiadas en toda España".

"Las comunidades autónomas que rodean Madrid están cerradas, aquí en Madrid el toque de queda a partir del fin de semana vuelve a ser a las 11 de la noche, la hostelería cierra a las 10 de la noche. No son medidas tan extremas, solo cierran una hora antes. Barcelona y Madrid van a la par, hay mucho contagio en el transporte público, aumentaron la frecuencia pero no mucho y las ciudades grandes tienen más casos por el contagio en ese transporte público, pero en esta nueva ola se ha visto hasta pueblos de 3.000 habitantes con un tercio de la población infectada, creo que tiene que ver con las fiestas", explica.

Las zonas afectadas por el coronavirus que hoy suman más positivos son Madrid con 4.604 casos diagnosticados durante el día previo, seguido de Castilla y León con 2.310 y Cataluña con 2.192.

"Espero que si tienen que tomar medidas las tomen temprano porque no queremos volver a la situación de marzo", rogó el enfermero recordando los tiempos en los que los profesionales de salud debían escoger a quien le colocaban el respirador de acuerdo a las posibilidades de sobrevivir.