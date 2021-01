Vélez venció a Rosario Central y es el ganador de la Zona Complementación

El equipo de Liniers se impuso con los tantos marcados por Ricardo Centurión (Pt. 8m., de penal), Thiago Almada (St. 35m., de penal) y Florián Monzón (St. 47m.). El empate tranisitorio de la escuadra de Arroyito había sido obra de Alan Marinelli (Pt. 25m.).

Ahora, los de Mauricio Pellegrino aguardarán al perdedor de la definición entre Boca Juniors y Banfield para dirimir el cupo hacia la Copa Sudamericana 2022.

Resumen de Rosario Central vs Vélez Sarsfield (1-3) | Final Fase Complementación Copa Diego Maradona

Síntesis

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Fabián Rinaudo, Alan Marinelli; Emiliano Vecchio; Luciano Ferreyra y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Emiliano Amor y Francisco Ortega; Pablo Galdames y Ricardo Alvarez; Agustín Bouzat, Ricardo Centurión y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 8m. Centurión (VS) de penal; 25m. Marinelli (RC)

Goles en el segundo tiempo: 35m. Almada (VS) de penal; 47m. Monzón (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Francesco Lo Celso por Ojeda (RC); 14m. Thiago Almada por Centurión (VS); 31m. Tomás Guidara por De la Fuente, Luca Orellana por Janson y Florián Monzón por Bouzat (VS); Lautaro Giaccone por Marinelli (RC); 39m. Luca Martínez Dupuy por Ferreyra y Diego Novaretti por Laso (RC); 41m. Federico Mancuello por Lucero (VS)

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. expulsado Bottinelli (RC), por doble amonestación; 39m. expulsado Galdames (VS), por juego brusco; 42m. expulsado Damián Martínez (RC), por juego brusco.

Amonestados: Amor y Lucero (VS)

Cancha: Bicentenario (San Juan)

Arbitro: Patricio Loustau