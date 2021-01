Dura crítica de Santiago Silva a Riquelme por la final de la Libertadores 2012

“El favorito sin duda es Boca. Tiene la necesidad de ganar más allá del momento que viene de perder ante Santos”, expresó el Tanque en Radio La Red. Y subrayó sobre el conjunto del sur: “Este partido para Banfield es una final. Sería un sueño para todos los chicos del club”. Además, en relación al juego, el artillero uruguayo sostuvo que “vamos a ver un Boca lastimado con ganas de revertir la imagen y un Banfield con la ilusión de hacer un batacazo”.

Por otro lado, Silva se refirió a la Copa Libertadores, puntualmente a la que perdieron con los de La Ribera hace más de ocho años, y fue muy duro sobre la actitud de Juan Román, que anunció previo a la vuelta ante Corinthians que no continuaría en el club. “En el 2012 perdimos la final. Lo que hizo Riquelme no se hace. Un líder positivo no lo hace por respeto a sus compañeros”, disparó el charrúa.

Además, el nacido el uruguayo aportó: “A mí no me impactó lo de Riquelme cuando hizo saber que no seguía. No es una manera de generar un ambiente positivo en la previa de una final”. Y concluyó, con munición pesada: “No encontré algo positivo en la persona de Riquelme”.