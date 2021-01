Diego Junior, contra Matías Morla: "Esta semana va a rendir cuentas"

"No tengo bronca hacia nadie, hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo. Yo tengo mi abogado, como mis hermanas. A mí me informa todos los días, hablo con el doctor Luis Enrique Rey siempre, estoy muy feliz de contar con un profesional como él", aseguró.

En la misma linea que Dalma y Gianinna, que mantienen un histórico enfrentamiento con Morla, Junior apuntó: "En esta semana, va a rendir cuentas. Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas".

Morla tiene la empresa Sattvica, una sociedad anónima que tiene el 100 por ciento de los derechos legales de las marcas “El 10, ”Maradona“, ”El Diego“, ”La Mano de Dios“, ”Diegol" y otras 54 firmas. Además, era cotitular de una cuenta bancaria junto al Diez, de la que rechazó su parte, informó su abogado Mauricio D'Alessandro.

En tanto, Diego también opinó sobre la internación domiciliaria de Diego. "Cuando falleció, yo estaba internado por Covid-19, así que no conocía bien la casa, no conocía bien cómo estaba la situación en Tigre. Tengo algunas dudas pero me las va a aclarar seguramente la causa".

Ahora, Diego espera volver al país desde Italia para poder visitar la tumba de su papá y brindarle el último adiós.