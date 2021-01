Los motivos por los que Boca pasó de 51 títulos en 2011 a 70

Pero como todo tiene una explicación, esta vez no es la excepción: En ese momento, Boca era dirigido por Julio César Falcioni y no contaba con algunas copas nacionales, pero después de ese torneo, San Lorenzo y River iniciaron un movimiento en AFA y Conmebol para oficializar varias competencias de las cuales el club "Xeneize" no estaba computando.

De esta manera, entre el 2013 y 2015 la institución de La Ribera se sumó a esa iniciativa y agregó 14 estrellas pero también restó la del Torneo Clausura 1991, que no era correcta. Debido a esto y a las últimas consagraciones, Boca acumuló 70 títulos, mientras que el conjunto "Millonario" se mantiene con 66.