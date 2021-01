Muy emocionado, Lisandro López anunció que se va de Racing

"Es un momento muy especial. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que dí y quiero darles las gracias", comenzó diciendo Licha.

Además, agregó: "Siento que este es el momento. No puedo brindar un compromiso al cien por cien desde el aspecto mental, más allá que desde lo físico me siento bien. Y siempre fuí un jugador que lo entregó y lo entrega todo".

Por otra parte, Licha sostuvo: "No tengo nada cerrado con ningún club. Sería una falta de respeto sentarme acá a despedirme de Racing teniendo algo definido en otro lado. Hay conversaciones con varios equipos, pero nada cerrado". Y añadió: "Para mi no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo".

"A los hinchas no puedo decirles más que gracias. Siempre traté de hablarles a ellos adentro de la cancha. Pero solo tengo palabras de gratitud para con ellos. Es un gracias eterno. Al club hoy lo veo impecable: sólido desde lo institucional y con un gran grupo humano adentro y afuera del vestuario. No descarto para nada que el día de mañana pueda estar en el club desde otro lugar o ejerciendo otro rol. Ojalá que pueda darse", expresó López.

López empezó su carrera en primera división en Racing en 2003 y se marchó en 2005 al Porto, de Portugal, desde el que luego itineró por el Olympique Lyon, Al Gharafa de Qatar e Internacional, de Porto Alegre, antes de volver a Avellaneda en 2016.

En su paso por el fútbol francés entre 2009 y 2013 conoció a Gabriel Heinze, que arrancó en el mismo año en el otro Olympique, el de Marsella, donde estuvo hasta 2011, y ahora que el entrerriano asumió como entrenador en el Atlanta United, donde supo ser campeón Gerardo Martino, el destino de "Licha" puede estar allí.

También tuvo el privilegio de ponerse otra camiseta albiceleste como la del seleccionado argentino, quedando grabada una imagen suya en el estadio Ferenc Puskas, de Budapest, en ocasión de un amistoso frente al local Hungría, cuando el 17 de agosto de 2005, a los 18 minutos del segundo tiempo, fue reemplazado por Lionel Messi, que ese día debutó en la selección mayor (lo expulsaron 45 segundos después de ingresar).

López tuvo en los últimos tiempos en Racing un a etapa de contención y bienestar por la presencia como director deportivo de su amigo Diego Milito, a la vez que también estuvo muy a gusto con la dirección técnica de Sebastián Beccacece, ambos ya fuera del club.

La llegada para reemplazar a Milito de Rubén Capria, que llegó por tercera vez a Racing en su etapa como futbolista en 2005, cuando Lisandro se estaba yendo al Porto, y del director técnico Juan Antonio Pizzi, encontrarán entonces una baja impensada, la del máximo referente e ídolo de los hinchas, que otra vez partirá cuando arribe el "Mago".