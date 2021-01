El descargo de Eduardo Salvio tras las polémicas declaraciones

"Yo cometí un error pero tenía cinco jugadores atrás, Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo", fue una de las frases que dijo Toto y que resonó en todos lados. Ante esta situación, el futbolista se vio obligado a aclarar el sentido de sus palabras y terminar con las especulaciones.

"Siempre hablé del equipo y ese partido, eso me incluye a mí, que en esa acción fui el máximo responsable. No busquen problemas donde no hay. En Boca tenemos los mejores central y una gran defensa", escribió Salvio en su cuenta de Twitter.

Lo que si dejó en claro en la entrevista, es que su futuro en Boca es una incógnita. Es decir, que si llega una buena propuesta se sentará a analizarla con su representante y el club "Xeneize".