Donald Trump le dejó una carta a Joe Biden en la Casa Blanca: "Fue muy generosa"

"El Presidente me dejó una carta muy generosa", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, sorprendiendo por no haberlo llamado ex Presidente, tal como correspondía.

Debido a que Trump anunció que no asistiría al traspaso y nunca felicitó a su rival demócrata, se generó mucha expectativa sobre si cumpliría con el rito de dejar un mensaje para su sucesor.

Biden no reveló el contenido de la misiva bajo el argumento de que la misma fue de carácter privado. "Debido a que es algo privado, no voy a hablar del tema hasta que hable con él", concluyó.

De esta forma, Trump cumplió al menos con la tradición de que el mandatario saliente deje una carta manuscrita al entrante con un punteo sobre los temas que están en despacho, con una leyenda en el sobre que indica los números ordinales en la lista de presidentes de Estados Unidos, en este caso "Del 45° al 46°".