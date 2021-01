Clases presenciales: gremios docentes dudan que se respete la distancia social en las aulas

"Hay unas partes muy marketineras, él (Horacio Rodríguez Larreta) dice la parte de UNICEF y UNICEF dice la importancia de las clases presenciales, pero marca los cuidados que hay que tener. Hay que planificar los cuidados, hay que poner un transporte seguro", aseguró Alejandra Donato, secretaria de UTE-Ctera, en diálogo con C5N.

Alejandra Bonato

En ese marco, destacó que "no hay ningún planteo serio ni responsable ni de planificación, no hay nada. "Nosotros no esperábamos esa respuesta. No queda muy clara la organización de cuantas chicos y chicas estarán en las burbujas?", cuestionó la referente gremial.

"Dónde están los protocolos, tampoco me quedó claro el trasporte público...Me parece muy prematura esa decisión", manifestó Donato.

El Plan Primero la Escuela que el Gobierno porteño anunció para garantizar la presencialidad durante la pandemia está basado en "cuatro pilares", que entre otras medidas incluyen "considerar la educación como una actividad esencial", poner "todos los recursos" de la administración de la Ciudad "en función de cumplir este objetivo", establecer protocolos "escuela por escuela", "rediseñar el plan de movilidad" para el transporte público y testear a los docentes cada quince días, anunció Larreta.

En ese sentido, Donato señaló que los test no son garantía de que no se propague el virus y manifestó que lo mejor sería esperar la vacuna. "Cuál es el apuro. Podían esperar hasta que esté la vacuna", dijo.