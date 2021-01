Carniceros dicen que la suba de precios tiene "motivaciones políticas"

Es que detrás de la disparada de los precios se esconde una puja política. Así lo advirtió este jueves en diálogo con Radio 10 Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías que en las últimas semanas debieron enfrentar fuertes subas para reabastecerse. Subas que debieron trasladar en parte al precio al consumidor.

Alberto Williams

"Esta gran suba de la carne fue más política que otra cosa", disparó Williams y siguió: "salieron operadores a decir que la hacienda estaba atrasada y en verdad eso era para aumentar para las fiestas de fin de año. Un 30% aumentaron así los precios en esas fechas, aumentaron 100 pesos el kilo de la media res puesta en carnicería".

En esa misma línea Williams advirtió que "el aumento fue desproporcionado, no es un aumento lógico, nadie lo ha explicado, que la sequía, que el ternero chico, antes no existían esas cosas y salía alguno y decían que los que aumentaron la carne fueron los carniceros. Ahora no lo pueden decir porque todos sabemos cómo son las cosas".

"Esto es claramente político. Con todo hacen lo mismo" y recordó que "cuando se mete la exportación de por medio estamos listos, porque les conviene mandarlo afuera y los argentinos no comemos nada".