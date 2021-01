Vuelta a clases: la ministra Teresa García calificó como "voluntarista" el anuncio de la Ciudad

"Me pareció muy inexacto, de un alto voluntarismo y sin muchas precisiones. Cuando se dice que un docente puede pasar de burbuja en burbuja me parece que no está afinado el protocolo. No hubo precisiones", dijo la funcionaria en diálogo con Radio 10.

Respecto a las condiciones para el retorno en el territorio bonaerense, García aseguró que "el planteo que tiene la provincia de Buenos Aires es una combinación de presencialidad y virtualidad porque no todas las escuelas son iguales".

"Se está trabajando en la vacunación docente porque los según especialistas los chicos contagian, hay que mantener los protocolos muy estrictos", explicó.

En esta línea, agregó que con esta información “se toman las decisiones” sobre si “se vuelve a alguna fase anterior en algún distrito o se toma alguna restricción más general, como ha ocurrido los últimos días”. “Si todo esto funciona bien y el virus se controla, si hay cuidados individuales y colectivos, si no hay desmanes y el virus puede retrotraerse y con la vacunación del personal educativo y auxiliar, con seguridad se harán experiencias de inicio con presencialidad, con todos los protocolos”, apuntó.

"Se esta trabajando con cada escuela y cada directivo, seguramente habrá una combinación de 3 días de presencialidad y dos de virtualidad", detalló la ministra bonaerense.

Asimismo remarcó que: "Hay que mantener el distanciamiento, aireación, barbijo y lavado de manos. Los docentes son también un publico de riesgo".