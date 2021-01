Clases presenciales: "Abrir las escuelas es echar leña al fuego", advirtió la infectóloga Gabriela Piovano

gabriela piovano

La sanitarista afirmó que el regreso a las aulas "es echar más leña al fuego" y resaltó que "no hubo ningún país que haya puesto protocolos de presencialidad y haya podido superarla". Además, señaló que los protocolos en los que la Sociedad de Pediatría se apoya demuestran que "tenemos un número mucho mas grande de infectados del que se considera para cerrar las escuelas".

"Podes tener un buen protocolo, pensado con un buen marco teórico, pero hay que pasarlo a la práctica, y en la práctica todos han fallado", resaltó por C5N.

Sin embargo, hizo una salvedad para los lugares donde no hay circulación del virus: "Allí si pueden volver las clases presenciales" pero alertó que casi no hay en el país."Hoy tenemos un número más grande de contagios que el año pasado, aún sin escolaridad presencial".

Asimismo, pidió a la sociedad que considere hacer un último esfuerzo ya que "la única salida es la vacunación": "No es verdad que los chicos estén encerrados. No van a la escuela pero tienen permisos para salir, no se les están atrofiando los músculos ni el cerebro. Hay que hacer un último esfuerzo porque la vacuna está adelante nuestro, es cuestión de meses".

La infectóloga aseguró que si tuviera un hijo en edad escolar "no lo llevaría o pediría que la Ministra me firme que se hace cargo con sus bienes y su libertad si yo tengo alguna consecuencia".