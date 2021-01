El insólito caso del motochorro que robó un celular, fue liberado, lo celebró en Facebook y volvieron a detenerlo

El presunto delincuente escapó de la zona de Mendoza y Sarmiento y condujo a toda velocidad por más de 40 cuadras, según medios locales; pero efectivos de la Policía lograron detenerlo cerca de la Terminal de Ómnibus de la ciudad y lo pusieron a disposición de la Justicia.

Rosario - Persecución

No obstante, el fiscal interviniente en el caso tomó una decisión que muchos consideraron al menos polémica: lo dejó en libertad al considerar que "no había elementos para detenerlo"; es decir, no tenía el teléfono celular con él.

Tras ser liberado el jueves, el presunto motochorro usó las redes sociales para celebrar la decisión judicial. “Te llamaré De Película, recorriste el centro, la terminal, Oroño y más. Ya me olvidé todas las calles por donde te metiste en contra mano. Gracias a Dios y a esos cuatro que no te agarraron, esto es Rosario, papá”, posteó en Facebook.

La publicación no solo motivó la indignación general sino que derivó en que este viernes el joven motochorro de 23 años fuera nuevamente apresado.

Sin embargo, su hermana aseguró a la televisión rosarina que “él no hizo el meme (por el posteo). Lo hizo otra persona. No fue mi hermano ni ninguna persona de la familia”, aunque reconoció que "cometió" el delito por el cual se encuentra detenido.

Sobre la publicación en redes sociales que llevó al joven a la cárcel, la chica dijo que fue realizada por "alguien que no conocemos. Lo quisimos contactar (vía redes sociales) y cerró todo”. Además aseguró que su hermano "es mayor, o sea puede pensar”.