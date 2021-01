Un policía tucumano se despertó y encontró a un ladrón dentro de su casa: lo mató a tiros

El desconocido ingresó en la vivienda, ubicada en calles 1 y 16 del barrio 1 de Noviembre, alrededor de las 2 de la madrugada.

El uniformado, que reside en la casa con su esposa y sus hijos, escuchó ruidos provenientes del lavadero de su vivienda.

Salió con su arma reglamentaria y se encontró de frente con el asaltante, que también portaba un arma de fuego. Se generó entonces un forcejeo que finalizó cuando el disparo salió de la pistola del policía. El delincuente (que tendría entre 20 y 24 años) cayó al suelo y en el acto perdió la vida.

En el caso tomó intervención personal de la comisaría local, además de efectivos de la Patrulla Motorizada y de otras dependencias de la fuerza provincial.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 1, los primeros informes técnicos del caso quedaron a cargo de los peritos del Poder Judicial de Tucumán.

Los restos del delincuente abatido fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se tratará de identificarlo mediante la toma de las huellas dactilares. De lo contrario, se deberá aguardar a que familiares del joven reclamen sus restos.

Según fuentes policiales, la Justicia penal dispuso que no se tomen medidas privativas de libertad en contra del dueño de la vivienda, aunque sí se ordenó una custodia permanente en el lugar del hecho.

“Al notar la presencia del intruso y verse amenazado, el empleado policial se habría trenzado en un forcejeo con el sospechoso. En medio de esa lucha, un disparo del arma reglamentaria del dueño de casa acabó con la vida del joven desconocido”, explicó la Comisario Valeria Giménez Hernando, jefa de la División de Delitos Contra las Personas, unidad especial que se hace cargo de la investigación debido a que el policía involucrado presta servicio en la División Homicidios y eso impide su intervención en el hecho.

Giménez Hernando detalló que el joven fallecido aún no fue identificado debido a que en el momento del hecho no llevaba consigo ningún tipo de documentación y la familia del policía no lo conocía. “En el lugar se encontró otra arma de fuego además de la reglamentaria, que sería la que llevaba el sospechoso. Fue secuestrada junto con las prendas del policía para ser peritadas por el ECIF”, señaló.