"Hace un año que no las veía": El emocionante festejo de Hernán Crespo con sus hijas tras ganar la Copa Sudamericana

Es que Hernán no veía a su familia desde hace un año por la pandemia de coronavirus. Sus tres hijas viven en Italia y no pudieron viajar hasta que la situación no se calmó un poco.

Apenas se terminó el partido, Crespo no dudó y corrió a buscar a Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5), quienes lo estuvieron acompañando en Córdoba. Todos se fundieron en un cálido abrazo y las lágrimas no tardaron en aparecer.

Embed Y la CONMEBOL #Sudamericana se quedó en Varela. ¡Lo mejor de la Gran Final que conquistó @ClubDefensayJus! #LaGranConquista pic.twitter.com/VZVscz6tJq — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) January 23, 2021

Sin dudas, este será uno de los mejores momentos futbolísticos para Hernán que logró su primer título como entrenador después de haber dirigido 89 partidos oficiales.