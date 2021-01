Impactante lesión en el ascenso argentino: le hicieron 25 puntos y al rival no le sacaron ni amarilla

Todo se dio cuando una entrada fuerte de Ángel Romero al jugador del "Verde" terminó con el futbolista en el hospital y con el “agresor” sin siquiera una amonestación. Iban 27 minutos del primer tiempo. El "Verde" y Real Pilar estaban jugando un partido que definía el pase a las semifinales del reducido cuando sucedió el tremendo episodio.

Medina tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Durand con una herida abierta que era de extrema gravedad. Allí fue atendido y le dieron 25 puntos. La foto la tuiteó el periodista Diego Brancatelli, que además, es dirigente de la institución. Allí se puede ver la canilla del futbolista de Ituzaingó con un tajo enorme, ensangrentada y parte del músculo sobresaliendo.

Embed En la C esto no es falta.

Ni tarjeta.



Jugador en el Hospital.



Te quita las ganas de seguir siendo dirigente.



Que salga el partido como quieran.#ITUZAINGO

Vs#RealPilar pic.twitter.com/Sh1gRoC7PC — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 23, 2021

“Tengo más de 25 puntos: 15 internos y 10 afuera. Pero por suerte no tocó el músculo ni el hueso”, le contó Medina a TyC Sports. Luego, relató la jugada: “Fuimos a trabar, a él le quedó larga y dejó seguir la pierna. Yo seguí corriendo y recién cuando la pelota se fue me di cuenta que me latía la canilla. Me miré y tenía todo lleno de sangre”.

Lo que llamó la atención y generó enojo fue que la violenta jugada no mereció ni amarilla para el referí Juan Pafundi, que no amonestó a Romero y siguió el partido con naturalidad. Por otro lado, en las últimas horas, el futbolista agradeció las muestras de cariño y desde el hospital escribió una serie de tuits para contar su estado de salud.

“Ahora más tranquilo, quiero agradecerle a la gente del hospital Durand que me atendieron bárbaro y rapidísimo. Gracias a la CD de Ituzaingó que estuvieron conmigo en todo momento, a mi familia que esta siempre y a cada uno que se tomó un segundo para escribirme o llamar”, indicó.