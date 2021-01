Córdoba: sofocaron un incendio en el Instituto Oulton

"Fue un incendio en el cuarto piso, vinieron bomberos, lo sofocaron enseguida", dijo el guardia del lugar. No hay que lamentar heridos o damnificados, ya que en ese sector no había personas internadas.

No se descarta que el incendio se haya originado por un desperfecto eléctrico, aunque las causas serán investigadas.

Sergio Lucino, director del Oulton, informó que el incendio se produjo cerca de las 5.30 de la madrugada y que en 30 minutos ya estaba controlado.

"Alrededor de las 5.30 de la mañana hubo un siniestro, no sabemos el origen todavía, pero fue en una secretaría en áreas de consultorios médicos, en ese lugar no hay maquinarias ni nada. A esa hora no hay personal nuestro, no hay pacientes, no tenemos pacientes los fines de semana", señaló al diario La Voz.

Y agregó: "A las 9.30 vienen bomberos de investigaciones, luego se evalúan daños y limpieza. Alrededor de las 16 vamos a estar dando más información. Creemos que mañana a las 7 de la mañana vamos a estar operativos".