VIDEO: El increíble gol que sufrió un equipo en España por no saber el reglamento

La situación se dio a los 10 minutos de juego del segundo tiempo en el estadio Fernando Robina. Con el partido 1-0 a favor de Cacereño, los locales tuvieron un saque de arco y terminaron provocando un error que dio la vuelta al mundo: el arquero Christian sacó corto para uno de los centrales, que se encontraba dentro del área chica, y el delantero Teto salió disparado a presionar alto. Pero, increíblemente, los dos defensores se quedaron inmóviles y con los brazos levantados al ver cómo el atacante corría hacia la pelota, esperando que la acción fuera anulada .

Automáticamente, los futbolistas de Llerenense fueron a reclamar la anulación del gol ya que, según ellos, "el defensor no había tocado la pelota". En medio de los reclamos, la árbitra decidió consultar con su asistente y luego certificó que no había sucedido nada ilegal, por lo que volvió a convalidar el gol.

Embed Increíble el gol del Cacereño pic.twitter.com/M7a9WZfQgo — Pedro Bustamante (@bustanono) January 24, 2021

La regla número 16 del reglamento de la FIFA y la International Board (IFAB), que cambió en junio de 2019, permite todo lo que sucedió: se explica que los jugadores pueden ingresar al área para acortar la distancia con el ejecutor del saque y que los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en juego. Una vez que se ponga en movimiento el balón, todo es lícito.

Por otro lado, en el reglamento también se aclara: "Si el tiro libre se ejecutara rápidamente y un oponente no tuviera tiempo para abandonar el área, no podrá obstaculizar ni evitar la ejecución del saque de meta, si bien sí que podrá interceptar el balón cuando ya esté en juego". Y también se agrega: "Aquellos jugadores que permanezcan voluntariamente en el área o entren en esta antes de la ejecución del saque de meta no podrán aprovecharse de forma ilegítima de su situación, ni siquiera en el caso de que el saque de meta se ejecutara rápidamente"