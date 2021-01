Un año sin Kobe Bryant y dos meses sin Diego Maradona: el video viral que los une

Kobe Bryant conocio a Pelé y Maradona

"El momento que me dejó marcado no fue cuando era chico. Fue, de hecho, en 2008 durante los Juegos Olímpicos. Estaba caminando y me encontré a dos personas: Pelé y Diego Armando Maradona. Yo estaba como un niño porque, de pequeño, Maradona era el tipo. Cuando yo estaba en Italia, él jugaba para el Napoli. Era el tipo. Entonces, para mí el hecho de conocerlo después de tantos años... le pedí una foto y fue mi momento. La tengo en mi oficina", señaló el astro de la NBA en una entrevista que el periodista Mauricio Codocea tradujo y publicó en su cuenta de Twitter.

Desde 1984 hasta 1991, el pequeño Kobe Bryant vivió con su familia en Italia, donde jugaba el padre Joe. Llegó para ser parte del Rieti y luego pasó por Reggio Calabria, Pistoia y Reggiana. En esos siete años, Diego Maradona brilló en Napoli ganando los únicos dos "scudettos" de la historia del popular equipo del sur de la península.