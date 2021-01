Córdoba: estudiantes de la UNRC reclaman por la toma de exámenes

Alumnos de diferentes carreras, liderados por los de Abogacía, se concentraron desde la mañana en la puerta de ingreso al campus de la UNRC tras realizar una convocatoria a través de las redes sociales.

“Soy estudiante de quinto año de Abogacía y el principal reclamo pasa porque en materias que cursamos 150, 100 u 80 alumnos nos han puesto un cupo muy limitado, que va de 4 a 15 personas para rendir los exámenes finales ”, expresó Sofía Pollastrini, una de las alumnas.

universidad rio cuarto cupos

“No sabemos cuál es el criterio que se adopta para definir quién rinde y quién no, porque todos completamos un formulario por igual. Tengo materias de cuarto año para rendir, porque no pude hacerlo el año pasado. Recién en noviembre se abrió una posibilidad, aunque no para todos”, contó la estudiante al sitio Puntal.

Según informó, pese a la insistencia de los estudiantes para que los exámenes se tomen de manera presencial, desde la universidad no consideraron el planteo y deberán rendir de manera virtual.

“El campus es enorme y hay posibilidades de que los exámenes se rindan en la Universidad, pero no nos han escuchado. Consideramos que hemos sido tolerantes. Hace 8 meses que estamos esperando. Mientras tanto, nos seguimos atrasando, lo cual nos perjudica ampliamente. Además, hay exigencias para rendir que son irrisorias”, sostuvo la estudiante de Abogacía.