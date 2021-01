Estuvo en el momento justo y salvó a una beba de morir ahogada: "Me regaló una sonrisa"

Este martes por la tarde, en Ruta Nacional Nº12, la pequeña se atoró con el precinto de un paquete de galletitas y su mamá pidió auxilio. Bugía estaba en un taller mecánico cerca del lugar y acudió para practicar acciones de primeros auxilios hasta que hizo que expulse el objeto.

“Yo soy mecánico y ayer a la tarde, estaba en el lugar, porque había ido a devolver una herramienta que había pedido prestada, cuando sucedió lo de la bebita", relató el hombre a Elonce TV y contó: "Me estaba despidiendo y veo en la ruta, una mujer desesperada, a los gritos, pidiendo socorro”, explicó.

"Estaba en el momento justo y en el lugar indicado. Fue rapidísimo”, evaluó y contó que “en el lugar había otra gente, pero por ahí no sabían qué hacer, igual que la mamá de la nenita, estaba shoqueada”.

Luego agregó: “La bebé no respiraba y entonces, me presenté y le pedí la bebita para empezarle a hacer los masajes de reanimación, hasta que la nena larga lo que tenía en la gargantita y le estaba obstruyendo la respiración”.

“Seguí haciendo las maniobras hasta que la bebé lloró", reveló Bugía y explicó: "La reincorporé y esperé que respirara por si sola. Después se la entregué a la mamá y le dije que la dejara respirar, porque lo primero que hizo fue abrazarla”. Entonces subrayó: “No pregunté nombre ni nada, y me fui. Lo único que me acuerdo, es que la bebé tenía unos ojos preciosos, la bebé me regaló una sonrisa y me fui”.

“En ese momento, hice lo que tenía que hacer y después cuando llegué al taller, me aflojaron los nervios y tenía temblores en el cuerpo. Pero en el momento, se hizo lo que había que hacer y tuvo un final feliz”, confesó y aseveró: "Es la primera vez que pongo en práctica lo que he aprendido”.