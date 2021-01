Desvalijaron una casa, los descubrieron y le devolvieron la "Play" a los hijos de las víctimas

Tras el violento episodio de inseguridad los vecinos de la familia aportaron datos sobre los delincuentes que habían entrado a la casa. Al margen de las averiguaciones policiales, las víctimas llegaron a tener el nombre y apellido de uno de los delincuentes, y horas después apareció un grupo de parientes del hombre para devolver la consola de videojuegos.

"Fue inesperado pero muy bueno. Los vecinos nos apoyaron muchísimo y empezaron a aportar datos, hasta que llegó la familia a casa a devolverme la Play de los chicos, que era lo que más querían y lo que más nos importaba", contó la madre de los chicos, Graciela Torres, al programa "El show del lagarto", por El Doce de Córdoba.

"Estaban súper avergonzados, me pidieron mil disculpas. Yo les dije que no era culpa de ellos y les agradecí", señaló la mujer, que nunca le vio la cara al delincuente, y que no estaba entre las personas que le devolvieron la consola.

Torres reconoció que la devolución de la PlayStation fue algo positivo, pero eso no termina de reparar el daño hecho a su familia: "me destrozó la puerta, la sensación de inseguridad, la alarma en el barrio", comentó.

"Parte de cuando uno cambia, o mejora, es resarcir los daños. La Justicia tiene que hacer lo suyo, no lo voy a hacer yo", convino la mujer.

Su familia denunció el robo, y la justicia de Córdoba "tiene el nombre y apellido, y la descripción" del delincuente, que además se convirtió en "bastante famoso" en el barrio Kennedy donde "por lo menos ya todo el mundo lo conoce".