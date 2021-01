Lanchas colectivas del Delta: denuncian que no se cumplen los protocolos y piden renovar la flota

“Hay una gran cantidad de turistas que eligió el Delta por la pandemia. En muchos horarios no se respetan los protocolos. No hay distanciamiento, no hay control de barbijo, no están al 60% de la capacidad”, cuenta a minutouno.com, Oscar Porras uno de los damnificados.

La Provincia elaboró un protocolo con 36 puntos para el transporte fluvial. Lejos está de cumplirse, detallan testigos y pasajeros.

Protocolo Lanchas

La subsecretaría de Transporte bonaerense estableció en septiembre que las empresas debían incorporar “servicios simultáneos”, para incrementar su oferta en las franjas horarias de mayor afluencia de pasajeros.

En los fundamentos de la medida se recordó que en el marco de la pandemia de coronavirus se dispuso que las empresas de transporte fluvial de pasajeros debían restringir la capacidad de transporte establecida para cada embarcación por la Prefectura Naval, de modo de no superar el 60% de ocupación de los asientos para pasajeros.

Además, la medida estableció la obligación por parte de las empresas de disponer la ubicación de los pasajeros a bordo de cada embarcación en forma espaciada, de modo tal de verificarse el distanciamiento social. En la práctica no estaría sucediendo.

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA

Si bien las embarcaciones cumplen con las medidas de seguridad necesarias para ir y venir varias veces por día por el Delta, sus cascos sufren el paso de los años. Algunas fueron construidas hace más de 90 años.

“Tenemos un servicio de transporte fluvial de 1930 y no hay renovación de flota. Todas las embarcaciones están destruidas. Nunca hubo ayuda del Estado. La lancha colectiva es el único medio de transporte que hay para los isleños salvo que tengas tu propia embarcación”, cuenta Porras.

La intención es obtener préstamos a tasa blanda o subsidios para renovar la flota. “Queremos que desde la Provincia nos otorguen fondos para comprar embarcaciones nuevas”, agregan desde el sector.

El primer prototipo de lancha colectiva, que todavía no lo era, fue encargada al astillero Trapeyas en 1928, ubicado en la esquina de Paseo Victorica y la actual Vito Dumas de Tigre. Mucha agua pasó bajo ese río en todo este tiempo con las mismas embarcaciones.