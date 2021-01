Sorpresa en la Copa Argentina: Huracán Las Heras eliminó a Arsenal

Arsenal no pudo plasmar en el campo en la etapa inicial las diferencias de categorías, pero en la parte final salió más decidido y rápidamente tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador, cuando a los 7 minutos Federico Giusepponi derribó en el área a Gastón Suso: penal para el equipo de Sarandí. El disparo lo ejecutó Lucas Albertengo, pero fue desviado por el arquero de los mendocinos, Emanuel Bilbao, quien tocó el balón con ambas manos y el tiro pegó en el palo derecho, el rebote lo tomó nuevamente el delantero de Arsenal y disparó desviado.La acción agrandó a Huracán, que comenzó a dividir las llegadas y el dominio del juego, y en una muy buena acción de ataque, abrió el marcador a los 18 minutos





Tras el gol, Arsenal trató de reaccionar y buscó desordenadamente la igualdad, pero no tuvo ideas ni fútbol para complicar al ordenado cerrojo defensivo de Huracán, que se resguardó en la seguridad del guardameta Emiliano Bilbao, figura del partido, para llevarse una sufrida y ajustada victoria, más el festejo por la clasificación a la nueva instancia de la Copa Argentina.



En los 16avos de final del torneo federal, Huracán Las Heras se enfrentará ante Estudiantes de Río Cuarto, que eliminó a Chaco For Ever al vencerlo por 1-0.