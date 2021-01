Córdoba: un pitbull desfiguró a un nene de 3 años

Dylan tiene lesiones muy graves en la cara y debieron realizarle una intervención quirúrgica en uno de sus párpados y en el cuello.

El primer parte médico del hospital Abel Ayerza indica que el niño "sufrió una agresión por parte de un perro pitbull, ingresó con una lesión importante en el rostro y cuello, se le realizaron las curaciones pertinentes y el control de la hemorragia. Tras la evaluación debió ser derivado a un centro de cirugía pediátrica de cabeza y cuello".

El padre de la víctima, aseguró en diálogo con Cadena 3 que el menor ya había sido atacado por el mismo animal tiempo atrás. "El perro es del tío, que vive al lado de la casa de la mamá de mi hijo. El animal y el chico se conocían ya, pero esta fue la segunda vez que lo muerde", indicó.

"Cuando sucedió la primera vez me dijeron que lo habían dado al perro y era mentira. De ese ataque le quedó una cicatriz atrás de la oreja y en la mejilla derecha. No había sido tan grave como ahora", explicó y se quejó: "No entiendo cómo fue que lo siguieron teniendo al perro".

Embed

El hombre sostuvo que el niño se encuentra internado en el Hospital de Niños de la capital y que requerirá una prótesis en el rostro. "Está en estado reservado, dentro de todo viene evolucionando bien", aseguró.

Por su parte, la mamá del pequeño, Catherina Tapia, reafirmó que Dylan ya había sido atacado por el mismo perro hace menos de un año.

Además, dijo que el nene "no venía teniendo contacto con el perro", pero argumentó que su casa y la de su hermano, dueño del animal, están casi al lado.

"Mi nene estaba jugando con mi sobrinito y estos perros son muy celosos de los dueños, por eso habrá pensado que mi hijo le iba a hacer algo", alegó.

Dijo también que su hermano ya hizo la denuncia y que el perro fue alejado de la vivienda. "Vinieron los de la perrera a buscarlo", finalizó.

El hecho se conoció luego de que un pitbull de un funcionario municipal de Morón atacó a ocho vecinos y un policía que se encontraba en al zona lo mató para controlar la situación.

El hecho se produjo poco antes de las 10 del pasado martes en la calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, a escasas 12 cuadras de la Base Aérea Militar, en el mencionado distrito del oeste del Conurbano.

El animal, bautizado como Jason por su dueño, estaba en la vereda, sin correa ni bozal, cuando emprendió el ataque contra Marta Martínez, una vecina que caminaba de regreso a su casa.

"Vi el perro que se acercó demasiado rápido, en un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes. Cuando lo miré, vi cómo sacaba un pedazo de mi brazo de su boca, yo tenía todo el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos", contó al mujer a la prensa.

Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull no frenó en su accionar y mordió a seis personas más. Había gente herida en el piso, otros gritando desde sus ventanas, les pedían que disparen, que mataran al animal, pero los efectivos explicaban que eso no se podía hacer. Intentaron agarrarlo, contenerlo, pero Shasson los atacó también a ellos, luego escapó, y al doblar la esquina mordió a otra mujer, también de atrás.