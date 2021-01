¿Quién es la mujer que secuestró a un nene en una colonia de Caballito?

La descripción del perfil de Instagram de Felioga dice que realiza paseos a perros y en sus historias destacadas pueden verse algunos de ellos que datan del año pasado.

Además, dice que "a veces" escribe poesía , que organiza un ciclo de arte independiente en Buenos Aires llamado "Ciclotimicxs" y que participa haciendo entrevistas de la revista "Todo en Bondi".

Su última foto del muro data de hace cuatro días. Se la ve en una pileta pública junto a la frase "Siempre diva ahre". Varios usuarios señalaron que podría habérsela tomado en el mismo lugar de donde se llevó al chico, en el club ubicado en la avenida José María Moreno 446.

En otro posteo, se la ve en un video leyendo un texto que habla sobre el crecimiento de un árbol. También se muestra estudiando astrología, con amigos y apoyando la militancia feminista.

Por otro lado, llama la atención una de las historias destacadas que se titula "descargo". Allí Felioga cuenta que fue víctima de violencia machista por parte de un amigo. "Cuando una mujer que no es no, cuando una mujer corporalmente los saca de encima es no. Cuando una mujer llora es no. No hay consenso si hay sufrimiento", escribió.

El pasado jueves luego de que se llevara al niño sin consentimiento, los padres dieron aviso a la policía, quien 40 minutos más tarde los encontró en Parque Rivadavia. El menor estaba sano y salvo, y la mujer quedó detenida.

Los investigadores intentan determinar los motivos por los que se hizo pasar por la tía del niño y llevárselo de la colonia. Para eso allanaron la casa de la mujer, ubicada en Sanabria al 3100, en la zona de Villa del Parque.