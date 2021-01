El relato de otra víctima del violador de Balvanera: "Pensé que me iba a dejar encerrada"

"Él me convocó por un grupo, me dio información del trabajo, horario y sueldo y cuando estábamos concretando para la entrevista me dijo que vaya a la mañana, pero yo le dije que tenía otra entrevista y le dije que podía a la tarde. Me citó el 1° de diciembre a las 5.30. p.m. Le entregué el curriculum, me empezó a preguntar sobre los trabajos que había tenido", relató la joven a C5N.

chica entrevistada local garzon

Pineda aseguró que durante la entrevista el joven le hizo preguntas que no tenían nada que ver con el trabajo y eso la puso incómoda. "Me preguntó si estaba soltera y que si tenía hijos. Con quien vivía , que si me gustaba salir al boliche y preguntas que no iban al caso".

Esas preguntas hicieron sospechar a la joven quien señaló además que "Santiago", el acusado también le ofreció tomar algo pero ella lo rechazó. "Me dijo que si quería jugo y yo no le acepté, después me ofreció agua y le dije que tampoco", contó.

"Le dije que si estas interesada te doy mi numero de teléfono y me fui corriendo de ahí. Cuando iba llegando a Juramento me llamó al WhatsApp y me dijo que si podía hacer una prueba ese mismo día a las 6.30 de la tarde (hora en al que el local está cerrado), entonces le inventé que tenía otras cosas que hacer", aseguró Pineda.

"Yo sospeché con las preguntas y en la cara se le veía entonces me fui porque yo pensé que me iba a dejar encerrada", dijo.