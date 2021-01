Habló la cocinera de Diego Maradona: "Lo último que hablé fue que me dijo que no quería comer"

Dos meses después de que muriese Diego Maradona en una casa del country San Andrés de Tigre, la cocinera Monona, cuyo nombre es Romina Milagros Rodríguez, contó algunos detalles de las últimas horas del Diez.

"Me acuerdo el día que llegué que me dijo 'Monona, volviste, era hora'. Lo último que hablé con él fue una noche que me dijo que no quería comer. Le dije 'bueno, aunque sea le llevo unos sanguchitos y el té'. Dicen que no comió. Mentira, comió un sandwich de miga porque yo los contaba para ver si comía o no", relató en un clip reproducido por "Intrusos".

"Había dejado seis y faltaba uno, así que se lo comió él. Se iba a sacar la remera pero no quería sacársela. 'Quiero dormir', decía", relató la mujer.

Monona compartía elenco con el chofer Maximiliano Trimarchi y la enfermera Dahiana Madrid, pero sin tener el perfil alto de la psiquiatra Agustina Cosachov y el cirujano Leopoldo Luque, que están involucrados de manera central en la causa por la muerte de Maradona, o del abogado Matías Morla, que ya está trenzado en una batalla legal con los herederos del Diez.

En vez el testimonio de Monona es el de alguien que vio el minuto a minuto del Diez sin poder tomar decisiones o hacer análisis, que sólo hacía su trabajo.

La mujer reconoció que no sabe "si es verdad o mentira" que hubo ruidos como de alguien moviéndose en el dormitorio en el que murió Maradona pasado el mediodía del 25 de noviembre.

"Yo lo único que recuerdo es que lo vi cuando ya estaba 'ahí'. Lo único que me acuerdo es del conteo, que no quiero ni acordarme, del 1, 2, 3" de la enfermera Madrid.

Monona reconoció en seguida la causa perdida de la enfermera porque para ella no era posible reanimar al Diez. "Todo me acuerdo de ese día", insistió la mujer.