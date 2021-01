Tailhade denunció por enriquecimiento a Fernando Iglesias

“No me queda otra que denunciarte penalmente Iglesias, junto a los malandras del PRO que abren fundaciones, para que le expliques a un juez por qué te enriqueciste cuando todos los argentinos se empobrecieron”, escribió Tailhade en un hilo de mensajes.

Días atrás el diputado oficialista había afirmado que la fundación que recientemente anunció el ex presidente Mauricio Macri no existe. “Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri”, dijo.

Iglesias entonces salió en defensa a Macri y le respondió “Sos un payaso Tailhade (pero no solo un payaso, también un servicio, en el peor de los sentidos)”.

Ahora Tailhade dijo que denunciará a Iglesias penalmente por “enriquecimiento ilícito”. “A otro que le fue muy bien con el macrismo es al diputado Iglesias. Ni bien asumió Macri pudo pagar $450 mil que le había prestado Luis Majul. De enero de 2016 a diciembre de 2019 su patrimonio pasó de $ 836.713,96 a $12.250.198,90 (1364 por ciento de incremento)”, detalló.

Embed Luis Majul pagó un anticipo por derechos de autor de mis libros, que publicó. Todos mis ingresos son oficiales y están justificados. Mis libros venden bien. El Peugeot que compré es un modelo 2014. No poseo ningún loft en Barracas. Presentá las denuncias que quieras, payaso. pic.twitter.com/rgBw9lXMdb — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 29, 2021

Además dijo que “en junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4x4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo".

La respuesta de Iglesias no tardó en llegar: "Luis Majul pagó un anticipo por derechos de autor de mis libros, que publicó. Todos mis ingresos son oficiales y están justificados. Mis libros venden bien. El Peugeot que compré es un modelo 2014. No poseo ningún loft en Barracas. Presentá las denuncias que quieras, payas".