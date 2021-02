Uruguay: un apagón de Internet dejó a miles de usuarios sin servicio

Cerca de 10.30 de este lunes una caída general del servicio de internet de Antel afectó a los usuarios de todo el país y se prolongó hasta minutos después del mediodía. La empresa no emitió por el momento información alguna acerca de las causas del apagón.

Según consignó El Observador "se trató de un problema interno, y la principal hipótesis es una falla en los servidores DNS (Domain Name System), en español Sistema de Nombres de Dominio".

Hay reportes de fallas tanto en las redes de wifi como en las de datos móviles de la empresa, aunque no en las otras empresas que operan en el mercado. En las últimas semanas se venían registrando algunas fallas, aunque la de este lunes es más general.

Los servidores DNS traducen un dominio (www y todo lo que sigue después) en una dirección IP. Cuando un usuario pone una dirección en el navegador, este asocia ese dominio con la IP que corresponde, y la conecta con la propia IP que tiene en su aparato.

De esa manera, el navegador se comunica con el servidor a través de su IP. El servidor DNS es el que hace esa traducción para los usuarios, de manera que no se tengan que acordar de un número de IP cada vez que quieran ingresar en un sitio web sino solo de un nombre dirección. Si se caen los servidores DNS, no se puede hacer esa traducción y no se puede navegar.

El DNS de Antel habría registrado inconvenientes y ese fue el motivo por el cual la gran mayoría de los usuarios experimentaron fallas en internet.

Los servidores DNS de Antel no son los únicos que existen. Por lo cual, muchos usuarios configuraron, tras el corte, el DNS público de Google, con lo que pudieron navegar sin problema en sitios extranjeros, pero no en los servidores con dominio configurado en los servidores DNS de Antel, porque son los que saben responder por esos dominios.