Estados Unidos: una nena de 8 años fue expulsada del colegio por declararle su amor a una amiga

Denise Shelton, madre de la nena, reveló que los profesores al escuchar lo que había dicho su hija la obligaron a permanecer varias horas en “detención” junto a la oficina del director.

“Antes de que me llamaran, el subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres sólo pueden tener hijos con un hombre y me preguntó cómo me sentía acerca de que a las chicas les gusten las chicas. Le dije que no veo ningún problema con eso”, contó la mujer en diálogo con la CNN.

Luego de pedirle a los padres que no llevaran a la nena a clases al día siguiente, los directivos se comunicaron con ellos y les dijeron que ni Chloe ni su hermano menor podrían regresar a la escuela ya que sus ideales no se correspondían con los de la escuela.

“Me tomaron por sorpresa. Estaba enojada, herida, traicionada, triste… tantas emociones diferentes. No podía creerlo. Le pedí que tuviéramos una reunión para discutirlo y procesarlo mejor, pero él se negó diciendo que ‘no era necesario discutir nada más'”, relató Denise.

La escuela, llamada Rejoice Christian School, tiene un libro de conducta en el que todos los alumnos deben seguir y allí expresan que “cualquier forma de inmoralidad sexual, como profesar ser homosexual o bisexual, va en contra de nuestras creencias, por lo que supone motivo de expulsión de la nena”.