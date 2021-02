Tras recibir el alta, Matías Montín dijo que quiere "volver a salir"

En declaraciones a los medios, Montín explicó que volvió a la Ciudad para “estar con sus amigos”, también indicó que los primeros días posteriores al ataque en el boliche Ananá se preguntó “por qué a mí” y dijo que las madres de dos de los imputados se contactaron con su papá.

“Con mi familia vivimos cada día como si fuera el último”, confesó desde la puerta del hotel de Mar del Plata en el que estuvieron alojados su papá Carlos y su mamá, Viviana Cretton, mientras él hacía la recuperación en el hospital. Luego recordó que debe realizar “una vida muy tranquila, sin actividad física”, por lo que se propuso “disfrutar cada momento a partir de ahora y seguir adelante”.

“Al principio estaba triste, me preguntaba por qué me pasó a mí. Pero gracias a la gente que me apoya sé que voy a disfrutar”, reveló el chico de 20 años, quien repitió que se aproximó porque le habían pegado a uno de sus amigos, para tranquilizar la situación: “Pero no llegué ni a hablar, ni a verles la cara”.

Luego expresó que todavía no tiene explicación de por qué le pasó a él: “La sigo buscando. Obvio que con esto que me pasó voy a estar más tranquilo y ver las cosas de otro modo”.

Matías admitió que nunca se detuvo a pensar qué les diría a los jóvenes que lo atacaron en el boliche. “Me gustaría que digan la verdad de lo que pasó. Pero no le deseo el mal a nadie”, sostuvo y mencionó que el avance de la causa judicial se la deja en manos a los abogados.

Cuando le preguntaron si quedó con temor por lo que le habían hecho, respondió: "Miedo absolutamente a nada. Quiero volver a esa vida: salir y todas la actividades que hacía antes".