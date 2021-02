La triste historia de violencia infantil detrás del nene que dijo era de Platense y se perdió un helado en Videomatch

Durante la década del 90, Videomatch fue uno de los programas más vistos de la televisión argentina, y el reconocido conductor del ciclo televisivo y actual presidente de San Lorenzo y de la Liga Profesional, como gracias le regalaba helados a los chicos que decían que si el chico decía que era del Ciclón. Hasta que un día un pequeño de 5 años con piluso y camiseta de Platense no dio el brazo a torcer y prefirió quedarse sin su helado. Esto fue muy celebrado y muchos se llenaron la boca hablando de la pasión, pero detrás de esa reacción no había una decisión propia sino un padre violento.

Embed

Fue Federico Tineo, el propio protagonista del hecho el que contó a través de un hilo en Twitter lo que sintió en ese momento: "Tendría 5 años y, probablemente como cualquier nene, prefería comer el helado. Y todo fue risas para la cámara. Me acuerdo a la perfección como si hubiese sido ayer ese momento. De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntándole ‘estuve bien?’" .

"El terror con el que me acerqué a mi viejo. Porque yo tenía que ser sí o sí de platense. No podía elegir otro club, porque si no se me venía la noche. No sé si alguien leerá esto, pero me estoy sacando un tremendo peso de encima al contarlo", continuó.

Y remarcó: "Está claro que ese terror no era casual. Sé que por decir que era hincha de otro club se podía venir una golpiza infernal, como las que estaba acostumbrado. Así que obviamente rechazar el helado era algo menor ante esa circunstancia".

"Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No quería ser de platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli", manifestó el joven.

Embed Ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No queria ser de platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli. https://t.co/FMB1yyzqPt — Efe Tineo (@Fedeetineo) February 1, 2021

Federico decidió contar la historia real de ese momento divertido para hablar sobre la violencia infantil: "Ojala sirva para entender que a veces los nenes como el del video la están pasando realmente mal. Por la presión que tienen de los padres. El terror de lo que puede pasar si deciden ser hinchas de otro club. Ojala decidir a veces fuese más fácil".

"En definitiva, la vida siguió. Hoy trabajo en los tribunales, tratando de hacer lo mejor desde mi lugar. Y lo más hermoso, puedo alentar a mi querido River Plate, orgulloso", añadió.

"Después de varios años, los tribunales y la oficina de violencia doméstica finalmente hicieron su parte (tarde pero seguro), y me salvaron la vida. Se dispuso una restricción perimetral. Lamentablemente para que eso pasara me tuvo que romper el páncreas de una patada, pero bueno", concluyó la serie de tuits relatando una infancia dura y violenta.