El video que publicó Jana Maradona en medio del escándalo por los audios de Leopoldo Luque

Es que en una de las conversaciones con un miembro del círculo íntimo del “Diez”, el médico expresó su bronca contra la joven, quien presionaba para que su papá fuera a un instituto especializado, y aseguró: “Jana es una pelotuda de mierda. Así nomás te lo digo”.

En este marco, y a través de su cuenta de Instagram, Jana parece responderle a Luque a través de un emotivo video en el que aparece Diego Maradona cantándole el tema “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo.

Video_Jana_Maradona.mp4

En ningún momento Jana hizo mención de los dichos de Luque. Diferente fue la postura de Dalma Maradona, que apuntó directamente contra el neurocirujano a través de sus redes.

Esta publicación también se da luego que la cocinera Momona asegurara que “Jana tenía otro vínculo con Diego, no tan pegada”. “Las hijas sí estuvieron, siempre, Gianinna cuando la llamabas, siempre estaba, pero con Jana era otro vínculo, no era lo mismo, no era tan pegada. Se quedaba a dormir pero era distinto el trato. Dalma hablaba mucho por teléfono por el tema del COVID. Pero todos los hijos estuvieron presentes”, afirmó en "El show de los escandalones".