Marcos Rojo fue presentado como nuevo refuerzo de Boca: "Voy a defender esta camiseta como lo hice siempre"

El defensor dejó el Manchester United, hizo la revisión médica en Argentina y firmó contrato con el Xeneize por dos años y uno opcional.

De esta manera, Miguel Ángel Russo suma un refuerzo de jerarquía en defensa, que tendrá que pelear por ganarse un lugar dentro de una zaga que ya está armada.

"Muy feliz de estar acá, están mis familias y amigos. Muy contento de compartir. Agradecer al presidente por el esfuerzo. Venía hablando con Román hace tiempo. Hubo llamados. El contacto siempre estuvo. Supe del esfuerzo. Fue un trabajo largo. Se pudo firmar, muy feliz", dijo el defensor este martes en su presentación.

¡Bienvenido, Marcos!



Mirá el video de presentación

Luego, el delantero explicó cómo se dio su llegada al equipo: "Esto de jugar en Boca siempre está en la cabeza. Acá en la Argentina el más grande, uno de los más grandes del mundo. Siempre es lindo. Hablaba con el DT de la forma de juego. Salir a buscar todos los partidos. Es salir a ganar cada fin de semana. Román me llamó el año pasado. Cuando vine en diciembre, me volvió a llamar, que la oportunidad estaba y me quería. Empezamos a trabajar con mi representante y la gente del club. Con Estudiantes he hablado. Cuando estaba la propuesta, me llamó Verón. Agradecido. Hoy me toca defender esta camiseta y lo voy a hacer como siempre".

Al hablar sobre su charla con Ruso, Rojo aseguró que: "Me había cruzado con Miguel. Hablamos de fútbol, de lo que pretendía. Me dijo que me va a utilizar como central. Está bien, la conozco mucho y me gusta. También lo puedo hacer de lateral. Mi viejo estaba contento. Fue un día largo. Aprovecho a saludar a mi mamá. Mi viejo estaba muy contento y no paraba de abrazarme, quería venir a la cancha".

La ilusión de la Copa: "Es un paso importantísimo. Me queda mucho para dar. Muy motivado, con ganas de jugar. El sueño de todos es ganar la Copa Libertadores. Mi viejo es enfermo fanático, nos pasábamos noches enteras mirando la Copa. El sueño de todo hincha es la Copa. Cuanto antes jugarla y competir, será hermoso".

Al tiempo que se realizaba la presentación oficiales desde la institución tiraron primero un tuit con una foto dándole la bienvenida al futbolista, y luego un video en YouTube con un compilado de imágenes con una música de fondo.