Córdoba: el desesperado pedido de un padre para recuperar los recuerdos de su hijo fallecido

Santos contó en diálogo con C5N que esas imágenes significan mucho para el su familia sobre todo para que el hermano de de Federico, que tiene 3 años, pueda recordarlo.

"Ahí tengo toda la historia personal y las fotos y videos de mi familia. Tenía todo en esa máquina y perdí todo. Lo primero que pensé es en mi hijo más chico, de 3 años, y todos los videos que no va a ver porque cuando sea grande no se va a acordar de su hermano. Eso me duele mucho".

Embed Hola a todos. Hoy es un día muy triste, a las 15:40 estacionó el auto en Maja Morena de Av. Carcano 610 y me cruzo 5... Publicado por Juan Rodrigo Santos en Viernes, 29 de enero de 2021

La computadora robada es negra, de marca “Acer” y tiene el teclado dañado. “No se consigue fácilmente ese teclado porque a esa notebook y acá no hay repuestos. Tiene una reparación casera que no funciona”, explicó.

Santos pide a quien tenga la computadora que se la devuelva y está dispuesto a pagar un rescate o inclusive comprarla.