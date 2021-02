Madre e hija emprendieron en septiembre de 2020 el regreso a su hogar en el municipio de Pueblo General Belgrano, a apenas 5 kilómetros de Gualeguaychú. Pero al llegar al paso de frontera del Puente Internacional General San Martín, en Entre Ríos, les pidieron US$ 400 para pagar los dos tests PCR para probar que no habían contraido coronavirus en Uruguay.

La madre no tenían el dinero, a razón de US$ 200 por cada test (unos $ 17.500 al cambio oficial) pero la mujer logró reunirlo mientras su marido esperaba a ambas en su casa en Entre Ríos, donde vive la familia hace 14 años.

Tener el dinero no sirvió de nada porque el tiempo no acompañó: para cuando aparecieron los dólares el paso fronterizo estaba cerrado a las personas y la mujer tuvo que contratar a un abogado, el ex juez Eduardo García Jurado, quien pidió un permiso especial por razones humanitarias.

"La Dirección Nacional de Migraciones se mostró inflexible al principio, pero cuando el caso tomo estado público a través de los medios de nuestra ciudad, el Delegado de esa repartición en la provincia de Entre Ríos se interesó en el asunto", dijo García Jurado a Radio Máxima de Entre Ríos.

El funcionario de Migraciones "tomó como propio el caso", según García Jurado, e "hizo diversas gestiones en Buenos Aires" como "reactivar el trámite de residencia y de la declaración de varios testigos y de la responsable del Centro de Salud Artusi de Pueblo Belgrano, finalmente se logró que la Directora Nacional de Migraciones, la doctora Carignano, firmara una excepción por razones humanitarias para permitir el reingreso de esta señora y su hija menor de edad".

Madre e hija pudieron cruzar la frontera el 3 de febrero "aunque previamente hubo que pagar los US$ 400 de los PCR y unas tasas especiales que impone Uruguay", dijo el abogado.

"Parece insólito, pero esto ocurre casi 5 meses después de que estas dos personas debieron viajar a Uruguay no por placer sino por el fallecimiento de un familiar", convino.