El emotivo recuerdo de un regalo de Oscar Ruggeri a su papá

Haciéndose de abajo y emergiendo en Boca como una de las figuras más importantes del fútbol argentino, al Cabezón Ruggeri le tocó compartir la defensa con varios referentes del plantel del Xeneize. Pese a su corta edad, la ilusión siempre estuvo del lado del central a la hora de hacerse un lugar entre los más reconocidos del país.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFCarg%2Fstatus%2F1357738501610078213%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1357738501610078213%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Famerica%2FVideo-anecdota-Oscar-Ruggeri-y-el-emotivo-recuerdo-del-regalo-a-su-papa-reloj-Once-Que-alegria-tenia-20210205-0078.html #ESPNF90 | ESPN



HERMOSO RECUERDO



El Cabezón Ruggeri recordó el día que le regaló un reloj a su padre y no ocultó su felicidad. ¡Maestro! pic.twitter.com/cA28viNvn7 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 5, 2021

Este viernes, exteriorizando una de las tantas anécdotas que tiene guardadas de sus inicios en el fútbol, el panelista de F90 recordó: "Terminaban los partidos y me daban el premio. Agarraba la plata y me iba corriendo a contar. Con todo lo que me daban me sentía millonario".

Confesando que con sus primeros pesos buscó hacer feliz a su padre con un pequeño regalo, Ruggeri, con una sonrisa de oreja a oreja, narró: "Lo primero que hice fue comprarle un reloj en Once a mi papá. ¡Qué alegría tenía!".